La CIVIS fait le point sur les transports scolaires pour ce mardi 7 mars 2023

En raison du mouvement de grève nationale et l’absence de service minimum d’accueil le mardi 7 mars 2023 dans les écoles, la CIVIS informe l’ensemble de ses administrés que les services de transport scolaire ne pourront être assurés sur les 6 communes membres : Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, Petite-Île, Cilaos et Les Avirons pour les écoles du premier degré (maternelles et élémentaires).



Pour les collèges et lycées, les services de transport scolaire sont maintenus mais des perturbations sont à prévoir.



Les parents des élèves concernés sont donc invités à prendre toutes les dispositions pour pallier ces désagréments.



Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter le numéro vert des Transports au 0 800 355 354 (appel gratuit depuis un poste fixe).



La CIVIS vous remercie de votre compréhension.