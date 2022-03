Revenir à la Rubrique CIVIS La CIVIS décroche le prix Argent du Label Territoire Innovant pour son produit M-Ticket La CIVIS obtient le prix Argent du Label Territoire Innovant pour son produit M-Ticket, service de ticket dématérialisé d’Alternéo.

La politique de la CIVIS en matière de mobilité innovante et durable est une nouvelle fois mise à l’honneur. Déjà lauréate en décembre dernier du Prix Mobilité Durable, la CIVIS se voit une fois de plus récompensée.



Au début du mois de mars, le réseau « Les Interconnectés » remettait à la CIVIS le prix argent du Label Territoire Innovant dans la catégorie « Construire les Villes de Demain » pour le produit M-Ticket. Créé en 2009 par l’AdCF – Intercommunalités de France et France urbaine, le réseau des Interconnectés a pour mission d’accompagner la transformation numérique des collectivités à travers des solutions concrètes fondées sur le partage, l’intelligence collective, la proximité de l’usager.



M-Ticket est un service du réseau Alternéo qui permet d’acheter en instantané son ticket de bus dématérialisé depuis son mobile. Lancée en juin 2019, cette solution 100% digitale connait un essor fulgurant avec plus 139 000 validations en 2021. Mais le grand avantage de ce système utilisé également sur d’autres réseaux , c’est le développement d’une interopérabilité simplifiée . Cette interopérabilité a été récemment développée entre les réseaux de transport en commun des territoires de la CIVIS et de la CASUD .Là encore, c’est une grande première à La Réunion et cette innovation pourrait faire des émules sur l’ensemble de l’île.



Forte de son réseau de transport de 50 lignes et avec plus de 5 000 000 de voyageurs transportés chaque année, la CIVIS se doit d’apporter des solutions innovantes à ses usagers en ayant comme objectif de faciliter l’usage des transports en commun. La congestion grandissante du réseau routier impose de mener des projets de mobilité alternatives et d’attractivité du réseau de transport en commun





