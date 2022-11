La CIREST signe une charte bilingue

Mesdames, Messieurs,



Nous sommes aujourd’hui réunis pour signer la « sharte Kolectivité Teritoryal biling Kréol/Français » qui engage notre intercommunalité dans la légitimation de la langue créole dans sa pratique institutionnelle.



C’est un engagement majeur, essentiel, envers l’usager dans son rapport à l’administration, pour la construction et la reconnaissance de notre identité autant collective qu’individuelle.



La présence aujourd’hui d’universitaires émérites, d’artistes, d’élus, d’hommes et de femmes engagés montre l’importance et la puissante dimension symbolique de cet acte.



J’ai voulu également associé l’ensemble des personnels de la CIREST à ce temps fort en leur donnant la possibilité d’y assister.



Car oui, une langue est par essence un symbole. Elle est le véhicule de notre identité, de nos émotions, de notre dignité, de notre estime de soi et de notre confiance en soi.



La signature cet après-midi de la Sharte qui marque la reconnaissance de la Lang Kréol, comme patrimoine linguistique de la Réunion et langue d’usage dans nos institutions est le fruit d’un long parcours et même à une certaine époque, d’un âpre combat.



Pendant longtemps, la Lang Kréol n’avait pas sa place dans nos institutions.



Voulue ou pas, cette réalité aboutit à maintenir dans les inconscients collectifs et individuels un rapport dominé/dominant qui a généré des représentations négatives entrainant le déni et la minoration de l’homme réunionnais dans son histoire, sa culture et son identité.



Elle suscite de la honte pour ceux qui ne maîtrisent pas le français. Elle crée des inégalités et des images de soi dévalorisées.



Oui. Légitimer le créole dans nos institutions, est un acte fort. Il est même fondateur au sens où il fonde une relation plus authentique, plus sereine entre l’homme et son identité, entre l’habitant et son administration, entre un territoire et sa culture.



Le créole réunionnais, c’est notre langue, notre langue commune qui a construit notre vivre-ensemble de réunionnais, qui a forgé nos racines communes, notre réunionyté.



Nous avons su faire preuve de ténacité. En particulier, les acteurs culturels et les sentinelles de l’identité et de la langue Kréol.



Nous avons été pédagogues. Et, nous y sommes arrivés : La Lang Kréol, n’est plus maintenant dans le « fénoir ». Elle prend place dans nos institutions. Enfin et tant mieux !



A partir de maintenant, à la Cirest, tout administré sera libre de pouvoir s’exprimer à son bon vouloir en français et, ou en Kréol. Tout élu pourra présenter ses arguments en Kréol.



La charte que nous allons signer ce matin ne comporte que 7 articles.



De même que la langue créole est une langue vivante, cette charte nous voulons qu’elle vive. Je demande à l’administration de veiller à la faire évoluer en prenant en compte nos compétences et dans l’exercice au quotidien de nos missions.



Le moment que nous vivons est une fête, une célébration de la langue créole.



Je vous invite à la fin de la séance à me suivre dans l’atrium pour écouter TiKok Vellaye et entendre notre créole vibrer au cœur de la Cirest : « Zordi, nout lang i dor pi sou pié mang, li rézon dann nout ker, dann nout malizé, dann la CIREST ».