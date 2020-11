A la Une . La CIREST distribue 600.000 masques

La collectivité de l'Est annonce la mise à disposition de masques pour la population de ses 6 villes. Pour rappel, 2 communes sont sous surveillance accrue par la Préfecture à cause d'un taux d'incidence élevé du Coronavirus. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 20 Novembre 2020 à 10:08 | Lu 21 fois

La CIREST annonce la distribution de 600.000 masques dans les 6 villes de l'Est. Il s'agit d'une procédure d'urgence visée par le code de la commande publique. La collectivité souhaite ainsi "protéger les plus faibles et les plus fragiles. A cet enjeu sanitaire et social s'ajoute un enjeu économique: protéger notre tissu économique déjà fragilisé, nos petits commerçants, nos artisans."



Ces masques ont été produits à Saint-André, il s'agit de masques jetables de catégorie 1 conformes à la norme AFNOR.



Pour rappel, Saint-André et Saint-Benoît font partie de la liste des 5 communes placées sous surveillance par la Préfecture à cause d'un taux d'incidence de Coronavirus élevé. Saint-André avait d'ailleurs été menacée par un couvre-feu en début de semaine.



