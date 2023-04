La CINOR vote son Budget Primitif 2023

Le Budget Primitif (BP) constitue l’acte fondateur de l’exercice budgétaire de la collectivité. Le BP est un document de prévision et d’autorisation budgétaire. Les objectifs de cette année restent :– De maîtriser les dépenses de fonctionnement (charges générales et masse salariale) sans dégrader le niveau et la qualité des servicesEt– De contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt.