La CINOR publie son bilan carbone

C’est l’année 2018 qui a été utilisée comme base pour les comparaisons à venir et permettra d’évaluer les effets des actions de La CINOR, comme l’a souligné Ramata TOURÉ, vice-présidente déléguée à la Commission Environnement et Développement Durable. D’ores et déjà, les références sur l’exercice 2021 commencent à être collectées et permettront à terme de faire une première comparaison perspicace sur un périmètre constant.