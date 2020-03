Rubrique sponsorisée La CINOR investit dans des pièges photographiques La lutte contre les dépôts sauvages passe, à la fois par de la sensibilisation sur le règlement de collecte, mais également par de la répression en verbalisant les contrevenants. La CINOR, qui recense plus d'une vingtaine de dépôts récurrents sur son territoire, a décidé de passer à l'offensive en investissant dans des pièges photographiques.





Pour l’année 2018, 4 145 dossiers (+ 12 % par rapport à 2017) d’atteintes à l’environnement ont été traités sur le territoire de la CINOR, par les polices municipales des trois communes-membres et ont données lieu à 126 verbalisations, dont seulement 4 procès-verbaux, concernent les dépôts sauvages.



Mais cette verbalisation n'est pas chose aisée. De fait, pour verbaliser la difficulté réside dans le relevé d’indices probants dans le dépôt à moins d’avoir un constat de flagrance, pour permettre de sanctionner l’auteur de l’incivilité.



Des pièges photographiques pour sanctionner les pollueurs

La CINOR a donc décidé de passer à l'action et a investi dans des pièges photographiques à installer sur les sites de dépôts récurrents sur le domaine public. Les appareils sont équipés de détecteur de mouvement et ne se déclenchent qu’au passage devant l’objectif. Ils permettent la prise d’images en mode rafale. Ces pièges sont équipés de carte SIM, le visionnage des images peut ainsi se faire à distance par les gendarmes ou les policiers.



Pour définir le cadre légal d’utilisation de ces pièges-photographiques, un travail partenarial a été entrepris avec le ministère de la Justice, la Gendarmerie, la Police Nationale, les Polices Municipales des communes-membres et la CINOR. Une convention partenariale définissant le cadre d’intervention de chacun dans le respect des lois a été établie



Une amende de classe 5 pouvant aller au-delà de 1 500€

Le visionnage hebdomadaire des images doit permettre d'identifier les véhicules d'auteurs de dépôts sauvages. Ces images permettront à la Police Nationale pour Saint Denis, et à la Gendarmerie, pour Sainte Marie et Sainte Suzanne, d'ouvrir l'instruction en vue de sanctionner les contrevenants d'une amende de classe 5 pouvant aller au-delà de 1 500€.





