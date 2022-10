La CINOR et EDF s’associent pour une plus grande sobriété énergétique

Les semaines européennes du Développement Durable ont été l’occasion pour la CINOR de faire un premier bilan de leur partenariat avec EDF pour une plus grande sobriété énergétique, action inscrite dans notre Plan Climat Air Energie Territorial.



En 2022, le siège social de La CINOR et le parc des expositions de La NORDEV se sont dotés d’un système de climatisation à eau glacée. Un investissement soutenu par une aide de plus de 50 000€ versée par EDF.



Cette installation plus performante permettra à La CINOR d’économiser plus de 40 000€/an pour son siège social et 3 000€/an pour la NORDEV.



En 2023, l’intercommunalité poursuivra ses efforts en matière de sobriété énergétique lors de la construction de la ressourcerie de Bagatelle. Pour rendre le bâtiment le plus économe possible, la CINOR installera de l’éclairage LED et prévoit également des travaux de confort thermique (isolation et mise en place de protections solaires).