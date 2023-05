La CINOR acteur majeur des États Généraux des Mobilités

Plus d’informations sur consultation-mobilites.re

La Région Réunion lance ce mercredi 3 mai 2023 les États Généraux des Mobilités qui se dérouleront du 9 mai au 23 juillet.Les intercommunalités de l’île, en qualité d’Autorités Organisatrices de Mobilité, sont les partenaires privilégiés de cette démarche. La CINOR était donc représentée par son président Maurice GIRONCEL.Dans son intervention, suivant celles de la présidente de Région et du Préfet, il a rappelé le point de départ de ces États Généraux, la concertation NEO (Nouvelle Entrée Ouest) qui avait mis en avant la préoccupation majeure des réunionnais qui se trouvent être les difficultés quotidiennes de circulation.Le Président a ensuite mis l’accent sur la politique de La CINOR qui, à travers son Projet de mandature « Terre d’Avenir 2030 » , consacre aux mobilités une partie non négligeable de ses investissements. Citalis et ses 19 millions de passagers par an, la réussite publique du téléphérique Papang qui a déjà transporté 1,7 millions de voyageurs, la multiplication des parcours piétons, vélos, trottinette…et le projet Baobab qui se profile.