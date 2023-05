Revenir à la Rubrique CINOR La CINOR accueille une délégation d’Intercommunalités de France Monsieur Sébastien MARTIN, Président d’Intercommunalités de France est actuellement en déplacement dans l’Océan-Indien.





Pendant ce séjour à Mayotte, ils sont allés à la rencontre des élus des différentes intercommunalités et ont pu visiter des sites d’intérêt communautaire en développement. Les questions liées à l’aménagement du Territoire, au développement économique et l’accès à l’eau ont été évoquées.



Arrivé ce mercredi 10 mai 2023 en soirée à La Réunion, les discussions se sont poursuivies entre la délégation et les responsables de la CINOR.



Jusqu’au samedi 12 mai 2023, les responsables de l’association Intercommunalités de France auront l’occasion de rencontrer les élus et présidents de toutes les intercommunalités de La Réunion. Des visites sont également prévues à la Possession, au Port ou encore sur des sites de La CINOR comme le téléphérique PAPANG, le port Intercommunal à Sainte Marie, le KUB à la technopole et le SEVI labellisé « Terre de jeux 2024 ».



