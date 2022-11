A la Une . La CGTR veut amplifier la mobilisation pour une hausse des salaires

Ils étaient une quarantaine à se rassembler devant la préfecture à Saint-Denis à l'appel de la CGTR. L'organisation syndicale multiplie les actions depuis le défilé national du 27 septembre. Un SMIC à 2000€ et la fin de la casse du service public restent au cœur de leurs revendications. Par La rédaction - Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 à 12:20





Si les rangs sont plutôt clairsemés pour un jeudi matin, les présents sont bien décidés à se faire entendre. "La mobilisation aujourd'hui n'est pas énorme, mais nou lé la. Notre but c'est de continuer à maintenir la pression sur le gouvernement", souligne Pierrick Ollivier, conseiller confédéral de la CGTR.



"On est dans le cadre d'une journée de mobilisation nationale, mais nous avons aussi des revendications locales. Nous demandons notamment l'application des conventions collectives que le patronat refuse d'appliquer à La Réunion depuis des années", rappelle également le syndicaliste.



Pour rappel, en octobre l'inflation en France a atteint un taux de 6,2%. Il y avait déjà eu des rassemblements les 27 septembre, ainsi que les 18 et 27 octobre dernier. Désormais, la CGTR veut continuer à mettre la pression sur le gouvernement. Face à une inflation galopante, l'organisation syndicale rappelle les motivations de sa mobilisation : un SMIC à 2000€, des salaires indexés sur l'inflation ou une revalorisation des minimas sociaux.Si les rangs sont plutôt clairsemés pour un jeudi matin, les présents sont bien décidés à se faire entendre. "La mobilisation aujourd'hui n'est pas énorme, mais nou lé la. Notre but c'est de continuer à maintenir la pression sur le gouvernement", souligne Pierrick Ollivier, conseiller confédéral de la CGTR."On est dans le cadre d'une journée de mobilisation nationale, mais nous avons aussi des revendications locales. Nous demandons notamment l'application des conventions collectives que le patronat refuse d'appliquer à La Réunion depuis des années", rappelle également le syndicaliste.Pour rappel, en octobre l'inflation en France a atteint un taux de 6,2%.