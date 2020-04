A la Une . La CGTR s’étonne de l’ouverture des jardineries en plein confinement La branche Commerce et distribution services du syndicat ne comprend pas pourquoi la préfecture autorise l’ouverture des jardineries et des magasins de bricolage. La CGTR transmet donc ses préconisations.

Si la nécessité de nourrir les animaux de compagnie est comprise par la CGTR, celle-ci s’étonne que l’ensemble des rayons des jardineries soient ouverts. Le syndicat estime que cette décision va à l’encontre même du principe de confinement.



La CGTR ne comprend pas la nécessité de l’ouverture des magasins de bricolage et des rayons non alimentaires dans les grandes surfaces. Selon eux, cette décision favorise la flânerie à l’intérieur des magasins et va donc à l’encontre du bon sens et met en danger salariés et clients.



Le syndicat fait donc plusieurs propositions pour éviter la propagation du virus. Il estime que seuls les rayons de nourriture animale des jardineries devraient être ouverts. Pour les magasins de bricolage, il préconise un système de récupération de marchandises sur le parking avec interdiction d’entrer dans le magasin.



Concernant les grandes surfaces, la CGTR désire que seuls les rayons d’alimentation soient ouverts et approvisionnés. De plus, les cégétistes veulent que chaque magasin mette en place un sas de décontamination à l’entrée en obligeant les clients à se désinfecter les mains avant d’être admis à l’intérieur. Le syndicat souhaite également la réduction de l’amplitude horaire, de 9 à 17h, et la fermeture des établissements les dimanches et jours fériés. Enfin, ils exigent que chaque salarié dispose de moyens de protection. Nicolas Payet Lu 1960 fois







Dans la même rubrique : < > Zinfos arrive en 90ème position des sites les plus lus en France Désinfection Covid: Les véhicules du personnel soignant passés à la vapeur