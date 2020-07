La CGTR rejoint la manifestation citoyenne du 14 juillet

Le communiqué de la CGTR :



À peine le nouveau gouvernement installé, les réformes antisociales ressurgissent : retraites, assurance chômage, casse des services publics...

Autant d'attaques contre les salariés, le monde du travail et le modèle social français conquis de haute lutte.



Dans ce "jour d'après" qui s'annonce catastrophique, la mobilisation des travailleurs sera plus que jamais nécessaire dans les semaines et les mois qui viennent pour faire obstacle à la régression sociale orchestrée par le patronat et le gouvernement.



A La Réunion la pauvreté, le chômage vont s'aggraver si nous n'agissons pas tous ensemble.

La crise n'est pas fatale. Les solutions existent pour créer des emplois, en baissant le temps de travail par exemple.....

La CGTR dit non aux licenciements.



La CGTR appelle ses militants, les salariés, toute la population réunionnaise à participer à la manifestation citoyenne organisée par la Ligue des Droits de l'Homme le mardi 14 juillet à partir de 9h30 devant le mémorial du Barachois à Saint-Denis, et défilé jusqu'à la place de la Victoire.



Accaparé depuis des décennies par les défilés militaires, le 14 juillet doit être rendu au Peuple !