La CGTR ouvre sa section "Spektak"

C’est par voie de communiqué que la CGTR annonce la création de sa section syndicale "Spektak". Les professionnels du spectacle réunionnais ont décidé de s’organiser suite à la crise COVID-19 pour défendre leur droit. La structure appelle tous les artistes et autres professionnels du spectacle à se joindre à eux.



Le communiqué :



"Réunionnais.es,

la crise COVID-19 a été le déclencheur d’une prise de conscience collective : notre société a besoin d’un nouveau modèle de développement pour plus de justice sociale et écologique. Cette constatation touche tous les corps de métier et ravive la nécessité pour tous les travailleur.euses de s’investir dans la transformation de leur secteur professionnel. Le milieu culturel n’échappe pas à ce bilan et un autre mode de fonctionnement est possible.

Les artistes sont les premiers producteurs de la culture et font vivre tout un écosystème. Sans créateurs, pas de théâtre, pas de concerts, pas de kabar, pas de festivals, pas de littérature, pas de cinéma… Cependant ils ne sont pas pris en considération dans les décisions qui les concernent. C’est pourquoi les artistes et autres professionnels du spectacle ont décidé de s’organiser en section syndicale "Spektak" au sein de la Confédération Générale du Travail de La Réunion pour prendre part aux débats publics et défendre leurs droits. Nous invitons tous les travailleur.euses du spectacle à nous rejoindre !"