La CGTR apporte son soutien aux salariés de Newrest Inflight Réunion

Le communiqué :



La fédération CGTR Commerces, Distribution et Services apporte son soutien entier et massif aux salariés de la société Newrest Inflight. Ceux-ci dans leur majorité se sont prononcés pour entrer en lutte contre leur direction à l’issue des négociations annuelles obligatoires. Voici leur expression :



“Les représentants des salariés de Newrest Reunion informent la direction que la majorité des salariés sera en grève le mardi 7 février 2023 toute la journée. piquet de grève devant l’entreprise la réponse de la direction aux revendications légitimes des salariés est inacceptable la donne est la suivante :



Newrest Reunion : pas d’augmentation de salaire pas de prime de noël pas de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite prime Macron aucun élément de salaire concret permettant aux salariés de traverser cette période d’inflation plus sereinement.



Newrest France : 2.2% d’augmentation de salaire une prime ppv de 350€ revalorisation de la dotation œuvres sociales cse de 5000 euros. nous ne sommes pas entendus malgré la dernière grève de 15 jours fin 2021, début 2022.



Les salariés refusent cette fatalité en décidant d’entrer à nouveau en lutte. La grève votée en assemblée de salariés débutera très tôt ce mardi 07 février. elle coïncide avec la grande mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites dans ce sens, nous informons la direction que les salariés de Newrest Inflight Réunion sont en majorité solidaires de la grève contre la réforme des retraites et se rendront à partir de 8h sur le cortège de saint-denis et retourneront sur l’entreprise à partir de 13h. Nous attendons une réouverture des négociations sous 8 jours. en cas de refus, sachez que nous n'hésiterons pas à faire voter les salariés pour un nouveau piquet de grève devant l’entreprise”



La fédération CGTR commerces, distribution et services salue et soutiendra la mobilisation des salariés de Newrest Inflight Reunion, une place de choix leur sera réservée au sein du défilé interprofessionnel de demain mardi 07 février 2023.