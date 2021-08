Communiqué La CGTR appelle à la mobilisation devant l’ARS contre le Pass Sanitaire

La section Commerce et Services de la CGTR appelle à la grève et à une journée de mobilisation tous les salariés de ses champs d'activités le 31 août 2021 devant le siège de l'ARS. Le syndicat veut dénoncer le sort réservé aux travailleurs de ces secteurs qualifiés d’indispensables depuis le début de la crise mais qui risquent de perdre leur emploi à cause du Pass sanitaire. Par GD - Publié le Mercredi 25 Août 2021 à 18:57

Le communiqué :



La CGTR Commerce et Services appelle à la grève et à une journée de mobilisation tous les salariés de ses champs d'activités le 31 août 2021 devant le siège de l'ARS.



Le Président de la République affirme « le virus tue, le vaccin sauve des vies », mais que prend-il comme décision ? Il promulgue une loi qui impose un « Pass » qui n’a de sanitaire que le nom de telle manière qu’une partie de la population sera amenée à contrôler l’autre. Cette situation est un fait sans précédent dans notre pays !



S’il y a des femmes et des hommes qui ont assumé leurs responsabilités dans cette crise, ce sont bien les salariés du Commerce et des Services, sans oublier les professionnels de la santé !



Ses salariés, indispensables hier, sont aujourd’hui « des oubliés » et sont tous pointés du doigt par le gouvernement et par le patronat.



En imposant à certains salariés, notamment ceux des Hôtels, Café, Restaurants et ceux des Services à la Personne de présenter un « Pass Sanitaire » à leur employeur afin d’exercer leur activité professionnelle, il a imposé la communication de données à caractère personnel de nature médicale à l’employeur, mais aussi à tout salarié « habilité » par ce dernier à opérer un contrôle du « Pass Sanitaire ». Quid de la médecine du travail garantissant le traitement objectif et non discriminant des données de santé ?



La CGTR Commerce et Services s’oppose à cette loi et à toute mesure antisociale et liberticide.



Quelle que soit l’opinion des uns et des autres sur le vaccin, nous devons rester unis sur des objectifs communs à tous les travailleurs et frapper ensemble contre l’état d’esprit répressif du gouvernement.



Aujourd'hui, les responsables de la gestion calamiteuse de cette crise vont sur le terrain de la morale pour s’attribuer le beau rôle.



Là encore, c’est ignoble et inacceptable !



Dans les hôpitaux, comme dans beaucoup d’autres secteurs, ce sont les règles de la gestion capitaliste qui sont imposées : on parle de « rentabilité », « d’équilibre des comptes », de « contraintes budgétaires », dans les hôpitaux, on ne parle plus de « patients », mais de « clients » …



Nous ne sommes pas contre la vaccination, mais contre des modalités d'obligation inscrite dans la loi.



Nous sommes contre les sanctions salariales.



Nous exigeons : Le retrait de la mise en place du Pass Sanitaire pour tous les salariés,

de la mise en place pour tous les salariés, La levée immédiate de l’obligation vaccinale pour certains salariés quelque soit la forme utilisée,

La levée des brevets,

Une reconnaissance de maladie professionnelle du SARS-CoV-2 pour tous,

Une reconnaissance en maladie professionnelle pour les conséquences des effets secondaires du vaccin,

en maladie professionnelle pour les conséquences des effets secondaires du vaccin, La reconnaissance en maladie professionnelle du syndrome d’état post traumatique,

en maladie professionnelle du syndrome d’état post traumatique, L’abrogation des jours de carence. Le Président de la République affirme « le virus tue, le vaccin sauve des vies », mais que prend-il comme décision ? Il promulgue une loi qui impose un « Pass » qui n’a de sanitaire que le nom de telle manière qu’une partie de la population sera amenée à contrôler l’autre. Cette situation est un fait sans précédent dans notre pays !Ses salariés, indispensables hier, sont aujourd’hui « des oubliés » et sont tous pointés du doigt par le gouvernement et par le patronat.En imposant à certains salariés,de présenter un « Pass Sanitaire » à leur employeur afin d’exercer leur activité professionnelle, il a imposé la communication de données à caractère personnel de nature médicale à l’employeur, mais aussi à tout salarié « habilité » par ce dernier à opérer un contrôle du « Pass Sanitaire ». Quid de la médecine du travail garantissant le traitement objectif et non discriminant des données de santé ?Quelle que soit l’opinion des uns et des autres sur le vaccin, nous devons rester unis sur des objectifs communs à tous les travailleurs et frapper ensemble contre l’état d’esprit répressif du gouvernement.Aujourd'hui, les responsables de la gestion calamiteuse de cette crise vont sur le terrain de la morale pour s’attribuer le beau rôle.Dans les hôpitaux, comme dans beaucoup d’autres secteurs, ce sont les règles de la gestion capitaliste qui sont imposées : on parle de « rentabilité », « d’équilibre des comptes », de « contraintes budgétaires », dans les hôpitaux, on ne parle plus de « patients », mais de « clients » …





Publicité Publicité