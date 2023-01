Communiqué La CGTR Santé appelle à une journée de grève le 2 février

Les branches Santé et Action Sociale de la CGTR appellent à un moment de grève et à une mobilisation le 2 février pour dénoncer la discrimination de la « prime SÉGUR ». Le syndicat exige une signature de l’accord « 183 euros pour tous ». Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 30 Janvier 2023 à 11:19

Le communiqué :



Les fédérations CGTR Santé et Action Sociale, appellent l’ensemble des salarié.e.s , à une journée de grève et de manifestation le 2 février.



Depuis le démarrage des négociations dites du SÉGUR , la CGTR s’est opposée à la division des agent.e.s selon leur métier ou leur établissement, entérinée dès la première mesure de cet accord par l’octroi à certain.e.s et non à tou.te.s d’une « prime SÉGUR » censée venir reconnaître leur engagement lors de la crise sanitaire.

La discrimination entre salarié.e.s portée par la transposition de cette mesure n’a fait que remettre en lumière les inégalités de droits, de rémunérations, de conditions de travail dans les établissements de ce secteur sanitaire et social à but non lucratif.



C’est pourquoi la CGT porte une proposition de CCUE (Convention Collective Unique et Étendue) reprenant a minima le meilleur des conventions collectives qui se chevauchent sur ce champ.



Comme première mesure forte de construction d’un nouvel environnement conventionnel, la CGT CGTR demande la signature de l’accord « 183 euros pour tous », qu’elle a mis à signature lors de la séance de négociation paritaire du 2 décembre 2022.



Comment imaginer construire une nouvelle norme conventionnelle sur les bases de cette injustice ?! Comment imaginer s’engager dans des négociations de si haute importance sans l’assurance que la partie employeur, la confédération AXESS, n’ose mettre l’État et les financeurs du secteur face à leurs responsabilités ?! Par la signature de l’accord « 183 euros pour tous », nous saurions qu’ensemble, nous sommes prêts à nous battre pour obtenir le financement d’une CCUE, à la hauteur de ce que méritent TOU.TE.S les salarié.e.s du secteur sanitaire et social non lucratif.



La CGTR Santé et Action Sociale invite les salarié.e.s, les directions, les membres de conseils d’administration à se rassembler le 2 février 2023, devant la Fondation Père Favron, chemin Foyer Albert Barbot Ravine des Cabris, 97432 Saint-Pierre à 10 h, date de la prochaine commission paritaire de la BASSms, pour donner le mandat et le courage aux représentant.e.s employeurs de signer cet accord et de poursuivre la lutte auprès du décideur qu’est l’État.



