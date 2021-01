Société La CGTR Hôtel Créolia réclame le départ immédiat des agresseurs de Joé Bédier

Le délégué syndical CGT des salariés de l'hôtel qui fut la scène de l'agression du maire de Saint-André par des candidats de téléréalité réclame le départ immédiat des agresseurs, et clame que toute autre position des personnes de leur entourage sera considérée comme un acte de défiance, le syndicat estimant que "c'est toute La Réunion qui a été agressée". Par N.P - Publié le Lundi 11 Janvier 2021 à 08:55 | Lu 110 fois





Nous condamnons totalement ce qui s'est passé et nous demandons que ces personnages indignes d'être reçu chez nous soient renvoyés illico presto chez eux.



Toute autre position, de la part de toutes les personnes touchant de près ou de loin ces personnages abjects, sera considérée par la CGTR Hôtel Créolia comme un acte de défiance.



Aujourd'hui, c'est toute La Réunion qui a été agressée ...



Dans cette agression physique, d'autres personnes en ont été victimes ... y compris un salarié de l'établissement.



La CGTR Hôtel Créolia souhaite à toutes les personnes victimes de cette agression un prompt rétablissement.



À tous les niveaux des comptes devront être rendus.

Georges CARO Secrétaire Général CGTR Hôtel Créolia La CGTR Hôtel Créolia tient à faire savoir qu'elle apporte son TOTAL soutien à Monsieur Le Maire de Saint André et à toute sa famille suite à l'agression dont ils ont été victime ce dimanche midi dans cet Hôtel.Nous condamnons totalement ce qui s'est passé et nous demandons que ces personnages indignes d'être reçu chez nous soient renvoyés illico presto chez eux.Toute autre position, de la part de toutes les personnes touchant de près ou de loin ces personnages abjects, sera considérée par la CGTR Hôtel Créolia comme un acte de défiance.Aujourd'hui, c'est toute La Réunion qui a été agressée ...Dans cette agression physique, d'autres personnes en ont été victimes ... y compris un salarié de l'établissement.La CGTR Hôtel Créolia souhaite à toutes les personnes victimes de cette agression un prompt rétablissement.À tous les niveaux des comptes devront être rendus.