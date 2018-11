Gilets Jaunes La CGTR Educ'action dénonce "l'amateurisme et l'irresponsabilité" du rectorat Communiqué de la CGTR Educ'action :

Compte tenu de l'évolution de la situation marquée par un renforcement annoncé et effectif des barrages , il est complément irresponsable pour l'autorité académique de convoquer les personnels administratifs , enseignants et d'éducation ( AESh compris ) à rejoindre leur lieux de travail lundi 26 novembre 2018 ( pour y faire quoi d'ailleurs ...?)



Le rectorat invoque la nécessité d'une pré - rentrée ce lundi alors qu'il ne faut pas être un grand expert des conflits sociaux pour affirmer que la rentrée des élèves n'est pas du tout pour l'heure à l'ordre du jour.



L'autorité académique avait d'ailleurs déjà appelé les personnels administratifs et techniques à une pré rentrée vendredi 23/11/18 qui n'avait absolument servi à rien si ce n'est faire peser des risques de sécurité dans les déplacements des personnels

Mais il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut rien voir



La CGTR EDUC'ACTION demande au rectorat de rompre enfin avec son amateurisme dans la gestion de crise , d'être enfin réaliste et de prononcer la fermeture totale des services et établissements , notamment pour le mardi 29 novembre 2018 et ce jusqu'au retour à la normale.



Le rectorat en multipliant les pre rentrée bidons voudrait faire croire que la crise est derrière nous, que la situation se normalise alors même que le pire est encore devant nous tant Macron et ses sbires refuse d'entendre et de répondre à la colère légitime du peuple réunionnais





