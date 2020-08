Société La CGTR Educ’Action alerte la rectrice sur les retours de métropole

Madame la Rectrice





La rentrée est très proche et pourtant à ce jour, en tant que partenaires sociaux , nous n’avons aucune information sur les modalités locales arrêtées pour celle-ci !



Quid pour la rentrée des élèves et professeurs qui rentrent de métropole et notamment des régions où la covid connaît un regain d’activité ?



Prévoyez-vous dans le cas d’espèce des dispositions particulières et une déclinaison plus locale du protocole sanitaire dans la mesure où la situation sanitaire de la réunion est pour l’heure sans commune mesure avec celle du territoire métropolitain ?



Pourriez-vous nous apporter des garanties que les masques pour l’ensemble de la communauté éducative seront bien livrés en temps et en heure et en volume suffisant ?



Bref , de nombreuses questions se posent et il ne serait pas inutile , à notre sens d’associer d’une façon ou d’une autre, l’ensemble des partenaires du système éducatif afin de préparer au mieux cette rentrée



En effet , une réflexion collégiale ne serait pas inutile



Veuillez agréer , Madame la Rectrice , nos salutations distinguées



La CGTR Educ‘action





