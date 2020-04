La CGTR BTP rend hommage à Régis Kopec, décédé des suites du Covid-19

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris à midi ce jour le décès de Régis Kopec Secrétaire Général Adjoint de la CGT construction, suite à une infection liée au COVID 19.

Au nom de l’ensemble de la CGTR BTP et en mon propre nom, je présente nos plus sincères

condoléances aux proches et amis de Régis.



Il était non seulement un dirigeant dévoué, mais aussi un ami, toujours présent lorsque l’on avait besoin de lui, il a grandement contribué à la CGT (R) BTP et construction.



Aujourd’hui nous avons perdu l’un des nôtres. C’est une période très difficile, mais cela ne fait que renforcer nos convictions et notre bataille dans cette crise. Nous devons garder le cap pour faire honneur à notre ami, mais aussi aux milliers de personnes décédées et pour ceux et celle qui souffres encore pour combattre ce virus.



Nos pensées vont particulièrement vers sa femme, son fils, son frère et ses parents.



Amicalement

Jacky Balmine

Secrétaire Général de la CGTR-BTP