Economie La CGSS met en place unr allocation de remplacement pour les exploitants agricoles Une allocation de remplacement est ouverte aux personnes non salariées agricoles qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction, de maintien à domicile (malades, personnes à risque ou en contact avec des personnes à risque ou atteintes du Covid-19) ou en cas de garde d’enfants de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé de moins de 18 ans à garder à domicile du fait de la fermeture des crèches, écoles, et établissements sociaux et médico-sociaux en raison de la crise sanitaire. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 14 Mai 2020 à 16:33 | Lu 975 fois





Ils peuvent prétendre à cette allocation de remplacement pour des interruptions de travail débutant depuis le 16 mars jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, le 10 juillet 2020. Cette allocation de remplacement n’est pas cumulable avec le bénéfice des indemnités journalières.



Les demandes d’allocation de remplacement peuvent être adressées selon deux circuits :



- Soit au Service de Remplacement : 12 chemin Croix Jubilée Local – Terre Sainte – 97410 SAINT PIERRE,

- Soit par mail : servicederemplacement974@gmail.fr ou téléphone

- Soit à la CGSS par courrier postal, 4 boulevard Doret CS 53001 97741 St Denis cedex 9,

- Soit par mail :



Les pièces à joindre à la demande :



- Attestation AMEXA valide (Régime 010)

- Pièce d’identité

- Livret de famille

- Et selon le cas, attestation de réalisation du remplacement signée par l’exploitant ou le remplaçant (en cas

de demande auprès du service de remplacement) ou,

