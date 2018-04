La CGSS met en garde contre des tentatives d'arnaques via email

La CGSS Réunion explique être alertés par des tentatives d’arnaques via des emails frauduleux adressés à certains assurés sociaux.



"Au nom de la Sécurité sociale, ces messages invitent l’assuré à cliquer sur un lien au prétexte de faire valoir des 'droits potentiels' à l’Assurance Maladie (remboursements, prestations,…)", explique l’organisme qui alerte : "Il ne faut en aucun cas tenir compte de ce message qui s’avère être une arnaque visant à obtenir des informations personnelles (n° de carte bancaire, adresse postale, n° de Sécurité Sociale…)".



La CGSS précise qu’elle ne demande jamais à ses ressortissants de telles informations par mail et invite à être vigilants et à ne pas donner suite à ces mails frauduleux.



"En cas de doute, vous pouvez joindre la plateforme téléphonique au 3646 (0,06€/min + prix d’appel) ou consulter le site ameli.fr", est-il précisé.