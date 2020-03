Société La CGSS ferme ses accueils physiques La sécurité sociale ferme ses portes au public, en raison de la crise sanitaire, mais les versements seront assurés, et des rendez-vous téléphoniques seront rapidement organisés. Ci-dessous, le communiqué de presse de la CGSS



Nous participons tous à l'effort indispensable pour freiner la propagation du coronavirus Covid-19. En conséquence, nous devons adopter des mesures qui permettent de limiter les contacts, et donc les risques pour chacun.



La CGSS assurera les versements de toutes les prestations comme d’habitude. Néanmoins, ses accueils seront fermés à partir du lundi 16 mars 2020.



Votre CGSS mettra progressivement en place des rendez-vous par téléphone.



Pour vos démarches, nous vous invitons à privilégier les services en ligne, dont les liens sont ci-dessous. Vous pouvez également joindre votre CGSS par téléphone, en composant :



 Assurance Maladie : 36 46(1)



 Assurance Retraite : 39 60(1)



 Urssaf : 39 57(2)



 Prévention des Risques Professionnels : 0262 90 47 00



Nous regrettons les inconvénients causés par cette mesure exceptionnelle qui répond aux circonstances que connaît notre pays. Il en va de la protection de tous. Durant cette période, les agents de la CGSS restent entièrement mobilisés pour vous accompagner et vous assurent de toute leur solidarité.



(1) 0,06 €/min + prix appel

(2) 0,12 €/min + prix appel B.A Lu 366 fois







