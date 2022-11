Communiqué La CGSS et le CROUS "s’engagent ensemble pour les étudiants"

Ce jeudi 24 novembre 2022 dans les locaux de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion, Benoît SERIO, Directeur Général de La CGSS Réunion, et Pierre-Olivier SEMPERE Directeur Général du Crous de La Réunion ont signé une convention renforçant leur coopération "pour un meilleur accompagnement des étudiants en situation de fragilité dans leurs démarches d’accès à la santé." Par N.P - Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 à 15:06

Le communiqué :



Cette convention pose les bases d’un partenariat contribuant à gérer des ambitions communes dans le domaine de la santé des jeunes pour renforcer l’information et l’accompagnement en santé et favoriser l’accès aux droits des étudiants, y compris des étudiants internationaux. La CGSS Réunion et le Crous de La Réunion s’engagent à mettre en oeuvre des dispositifs facilitant la compréhension des o!res et l’insertion durable dans un parcours de soins. Des campagnes et messages seront ainsi régulièrement di!usés sur les médias des partenaires ou lors d’événements sur les campus dans le cadre de la vie étudiante.



Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de :

• la stratégie santé jeunes de l’ Assurance Maladie,

• la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté pour prévenir la vulnérabilité des jeunes et favoriser leur insertion,

• la stratégie d’accès aux droits et aux soins de l’Assurance Maladie tournée prioritairement vers les publics en situation de fragilité.



Le champ d’application de cette convention concerne prioritairement les domaines d'actions qui méritent une attention particulière pour le public des jeunes étudiants en situation de fragilité :

• l'accès aux droits des jeunes,

• les difficultés d’accès aux soins, ou le renoncement aux soins, et les inégalités sociales et territoriales de santé,

• l’accompagnement en santé des jeunes (prévention, promotion des comportements favorables à la santé, prise en charge médicale, etc.),

• l’accompagnement des jeunes dans leurs démarches liées à la santé,

• l’action pour l’autonomie des jeunes dans la gestion administrative de leur santé.

«Ce type d’actions partenariales me paraît essentiel car il permet de donner du sens à la mission de notre organisme tout en communiquant les bonnes pratiques au futur adulte.» Benoît SERIO, Directeur Général de la CGSS La Réunion «Avec cette convention, le Crous marque sa volonté de continuer l’accompagnement des étudiants sur le volet santé. La précarité étudiante est un facteur de distanciation avec le milieu médical - la peur des dépassements d’honoraires, l’absence de connaissance de ses droits, le manque de temps - c’est pourquoi le Crous s’engage à sensibiliser les étudiants et contribuer à leur réussite universitaire. Il est essentiel de les informer, de rendre accessible ces informations et de faciliter leur démarches d’accès aux soins. » Pierre-Olivier SEMPERE, Directeur Général du Crous de La Réunion