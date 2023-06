Communiqué La CGSS et la CCIR renforcent leur partenariat pour les entrepreneurs péis

Publié le Mercredi 7 Juin 2023

Le communiqué :



Bien que les deux organismes collaborent depuis de nombreuses années, la CGSS de La Réunion et la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion ont concrétisé cette union en signant officiellement une convention de partenariat le 6 juin 2023.



Améliorer et renforcer la présence de ces deux acteurs socio-économiques en proposant un meilleur accompagnement aux entreprises, c'est tout l'objet de la convention passée, avec pour principe incontournable : conseil, accompagnement et prévention, au service des entreprises de notre territoire. Soucieux de pouvoir proposer une offre adaptée et évoluée à leurs usagers, les partenaires s’engagent à travailler conjointement autour des objectifs suivants :



• un renforcement des relations entre les partenaires afin d’anticiper la vulnérabilité des entreprises dès leur création

• l’amélioration des circuits d’information et de communication en matière de prévention ou de résolution des difficultés rencontrées par les entreprises afin d’apporter des solutions adaptées.

• l’amplification des actions de sensibilisation des entrepreneurs et commerçants en communiquant sur les évolutions législatives et réglementaires, et leur en proposant des solutions dématérialisées .



Ces objectifs se traduisent en actions concrètes se déclinant en 3 domaines d’intervention :

1. Dynamiser l’installation et la formation des commerçants

2. Informer/Sensibiliser les commerçants sur les offres de service de la Sécurité sociale travers l’organisation/ participation à d’évènements communs

3. Accompagner le public commun dans son développement.



À travers les différents axes de ce partenariat, il s’agit aussi d’établir une relation de confiance entre les créateurs d’entreprises et leurs interlocuteurs privilégiés que sont la CGSS et la CCI Réunion.