Société La CGPER veut alerter le ministre des Outre-mer sur la situation de l'agriculture

La Confédération générale des planteurs et éleveurs de La Réunion (CGPER) veut profiter de la visite ministérielle pour faire entendre ses revendications sur un nouveau modèle agricole pour La Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 16 Août 2020 à 17:41 | Lu 229 fois

Le communiqué de la CGPER :



"Le ministre doit écouter et entendre nos propositions face aux changements structurels dont notre agriculture a besoin."

"Les décisions ne doivent pas venir de Paris, on est capable de nous prendre en mains"

"Le développement d'un nouveau modèle agricole est nécessaire , la crise sanitaire et économique récente et non encore achevée l'a encore démontré."

"La situation des agriculteurs réunionnais s'est sérieusement dégradée , au risque de mettre en très fortes difficultés les petits et moyens agriculteurs et bon nombre de filières agricoles."

Repenser notre agriculture en fonction de trois principes de base:

_ un modèle économique pérenne de l'exploitation agricole réunionnaise qui fait vivre en premier lieu l'agriculteur et sa famille

_ Une agriculture diversifiée ayant pour but d'atteindre l'autosuffisance alimentaire ( permettant d'offrir une vraie alternative à l'importation de certains produits agricoles)

_ Une agriculture traditionnelle respectueuse de son environnement et certainement moins intensive ( une agriculture de proximité qui s'engage résolument dans un principe de circuit court)"



Ces réflexions et ces actions étant d'autant plus nécessaires dans le contexte de crise sanitaire que vivons aujourd'hui, et qui a montré la fragilité du modèle de distribution hyper concentré: entre la fermeture des frontières et la fermeture des marchés, l'épidémie du coronavirus a bouleversé notre modèle agricole dans ses certitudes.

Cette crise sanitaire est ce grain de sable que beaucoup redoutaient,et qui vient bloquer les engrenages d'une économie agricole fortement dépendante des marchés internationaux, pour son approvisionnement comme sa commercialisation.



Jean Michel MOUTAMA

Président la CGPER