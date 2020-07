Economie La CGPER n’assistera pas à la réunion du comité technique de la canne et du sucre

Jean-Michel Moutama informe que le représentant de la CGPER (confédération générale des éleveurs et planteurs de La Réunion) n’assistera pas à la réunion du comité technique de la canne et du sucre, en raison de "l’attitude de certains syndicats". Un appel aurait été lancé sur les réseaux sociaux pour seule que la problématique du protocole d’échantillonnage soit abordée durant la réunion. Voici le courrier adressé par la CGPER au président du CTICS: Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 31 Juillet 2020 à 16:59 | Lu 301 fois

M. Le président,



Aujourd’hui doit se tenir une réunion ordinaire du Comité technique de la canne et du sucre. Cette réunion a lieu tous les mois, et elle permet aux industriels et aux planteurs de traiter les problèmes liés à la marche habituelle de la campagne sucrière.



Mais, un appel a été lancé sur les réseaux sociaux, affirmant que la rencontre de cette après-midi devait discuter uniquement du protocole d’échantillonage, alors que cette question n’était qu’un des dossiers abordés. Cet appel a débouché sur la venue d’une vingtaine de personnes ayant la volonté d’en découdre.



Nous déplorons l’attitude de certains syndicats qui veulent qu’une réunion technique se tienne sous la pression. Les conditions ne sont en effet pas réunies pour que les discussions se passent de manière sereine.



C’est pourquoi, Monsieur le Président, j’ai le regret de vous informer que le représentant de la CGPER ne participera pas à cette réunion. Seul un climat apaisé permettra des discussions constructives pour toute la profession. C’est ainsi que tous les élus du CTICS pourront remplir correctement leur mission. La CGPER rappelle qu’elle est toujours prête à défendre les intérêts des agriculteurs dans cette instance, à condition que le choses se passent dans le calme.



Regrettant donc de ne pouvoir donner une suite favorable à votre invitation, je vous fais part, M. Le Président, de nos salutations les plus distinguées.



Jean-Michel Moutama

Président de la CGPER



