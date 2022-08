A la Une . La CGPER demande à Tereos de verser des avances aux planteurs

Le président de la CGPER, Jean-Michel Moutama, signe un communiqué du syndicat qui a sollicité l'industriel Tereos, pour obtenir une avance des fonds versés habituellement lorsque les cannes sont livrées. Les planteurs sont actuellement pénalisés par un conflit interne à Tereos et n'ont pas pu livrer leur marchandises. Par NP - Publié le Mardi 23 Août 2022 à 19:41

La CGPER demande la mise en place d’une avance à tous les planteurs de Bois-Rouge



Le conflit entre l’usinier et ses salariés n’est toujours pas réglé après plus de 10 jours de grève. La CGPER a pris de nombreux contacts avec les planteurs sur le terrain et constate que la trésorerie nécessaire aux planteurs pour continuer à entretenir leurs exploitations est gravement impactée.



Plutôt que de mener des actions de communication mais sans effet réel sur le conflit, la CGPER préfère construire des solutions susceptibles d’apporter à chaque planteur une réponse dans cette situation de crise.



Aussi, à plusieurs reprises aujourd’hui, la CGPER a contacté la direction de TEREOS pour demander à ce qu’une avance soit faite à

tous les planteurs qui n’ont pu livrer à Bois-Rouge.



En période de campagne, chaque semaine, l’usine avance 30,05 euros par tonne de canne aux planteurs.



La CGPER demande qu’au moins la moitié de cette somme soit versée dès cette semaine à chaque planteur qui n’a pu livrer. Il semble que l’usinier n’est pas fermé à cette proposition.



Par ailleurs , la CGPER demande aussi qu’une réunion du CPCS soit organisée dès la fin du conflit afin de trouver une solution sur les

richesses des cannes en souffrance dans nos dans les remorques et les champs depuis le début du conflit .



Nous espérons que nos propositions pourront se mettre en place le plus rapidement possible pour limiter au maximum les effets de cette crise sur les planteurs de canne.