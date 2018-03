La CFTC contre le "démantèlement" du service de chirurgie infantile sud

Mobilisée pour obtenir davantage de moyens pour le service des urgences du CHU Sud, la CFTC a souhaité ce vendredi dénoncer le "démantèlement" de la chirurgie infantile sud. Une fermeture prévue dans le plan de retour à l’équilibre qui répond selon Jean-Yves Hoarau, président CFTC Santé Sociaux Réunion Mayotte, "non pas au besoin de la population mais à des fins économiques". "La population du sud ne pourra pas laisser ses enfants partir se faire soigner dans le nord et vice versa".



Si le syndicat accepte le principe nécessaire d’adéquation entre l'activité et le personnel, "ici, ce n'est pas le cas, ce service est rempli à plus de 80% et répond pleinement à la mission de service public pour la population du sud".



Au redéploiement du personnel et du service, la CFTC propose la création d’un service de chirurgie orthopédique et plastique pédiatrique sur le site Saint-Pierre "pour ainsi atteindre les 100% de taux de remplissage".