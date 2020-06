A la Une . La CFDT manifeste au CHU nord pour l'abandon du COPERMO

En cette journée nationale de revendications des soignants, le syndicat CFDT Santé-Sociaux manifeste devant l'hôpital de Bellepierre, pour demander l'abandon du COPERMO, et un Segur des Outremers.

La CFDT Santé-Sociaux campe devant le CHU nord, en protestation contre le plan Ségur du gouvernement, qui ne comporte pas de volet Outremer, et contre le COPERMO, la fermeture de lits et les réductions budgétaires. Son secrétaire à l'hôpital Bellepierre, Jean-Marc Vélia, a répondu aux questions de notre journaliste sur place, Charlotte Molina.



Il exprime de la colère quant à la gestion de la crise Covid à La Réunion, estimant que si l'épidémie avait pris l'ampleur qu'elle a ailleurs, l'hôpital n'aurait pas pu soigner la population dans de bonnes conditions.