Communiqué La CFDT S3C accompagne les Réunionnais vers l’insertion professionnelle à la Poste

"Grâce à la CFDT, le Baccalauréat ne sera, désormais, plus demandé lors des recrutements au métier facteur", se réjouit le syndicat. Par N.P - Publié le Lundi 15 Novembre 2021 à 15:08

Le communiqué :



Depuis plusieurs années, la CFDT tire la sonnette d’alarme concernant le mode de recrutement à la Poste de la Réunion.



A plusieurs reprises, notre organisation syndicale a dénoncé la disparité entre le niveau de diplôme demandé pour les recrutements dans notre Département et celui de la Métropole.



Cette différence de traitement nous alerte politiquement étant donné que les taux de chômage dans les régions d’Outre-Mer sont les plus élevés et que ce fléau touche particulièrement les jeunes.



Force de proposition, la CFDT a continué de mener son combat en faveur les Réunionnais afin qu’ils puissent être accompagnés vers l’insertion professionnelle dans l’entreprise la Poste.



Après des mois de luttes, notre persévérance, nous a permis d’obtenir gain de cause !!! Grâce à la CFDT, le BACCALAUREAT ne sera, désormais, plus demandé lors des recrutements au métier facteur.