La CFDT Réunion appelle à boycotter l’allocution du président Macron

Depuis le 19 janvier le peuple Français n’est pas écouté ni entendu par le président Macron. Lors de sa dernière intervention suite au 49.3 pour adopter cette loi retraite, notre président a dit : "la foule qui manifeste n’avait pas de légitimité face au peuple qui s’exprime à travers ses élus". La démocratie selon le président, ne comporte pas la possibilité pour le peuple de s’exprimer contre ses élus ! Cette foule qui manifeste n’est-elle pas aussi le peuple ? Distinction choquante du président qui relègue et qualifie les manifestants à une foule sans légitimité.



Devant un président qui n’écoute pas son peuple, pourquoi le peuple l’écouterait ?

Devant de tel mépris pourquoi devons-nous être devant nos écrans ce lundi pour écouter un homme qui n’a que faire de son peuple !



L’article 3 alinéa 1 de la constitution est clair :"La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum".

Ainsi le peuple à droit aux deux : élections et référendums.



Le président Macron, étant le garant de la démocratie doit reconnaître que son autorité et son pouvoir, lui sont conférés par le peuple qui est souverain, et ceci de manière conditionnelle et temporaire.



Devant ce constat, je vous demande de boycotter ce lundi l’allocution du président Macron de la manière qui vous soit la plus adaptée, en zappant sur une autre chaine ou tout simplement en éteignant votre téléviseur le temps de son intervention.



Relayer cette demande dans vos entreprises, cadre familiale et amis(es) soyons des milliers, des millions à participer à ce boycotte.



Bien à vous tous,

Restons mobilisés