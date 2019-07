La CDNPS se réunit sous le feu des critiques du collectif contre la digue

La Commission Départementale de la Nature, des paysages et des Sites (CDNPS) se réunit ce lundi après-midi en formation spécialisée dite "des carrières". Au menu de cette réunion : la mise à jour du Schéma Départemental des Carrières (SDC) de 2010.Cette programmation inquiète les opposants à l’ouverture des carrières qui y voient une tentative de passer en misouk l’autorisation d’exploitation de la carrière de Bois blanc.Au nom du Collectif Contre la Digue, Stéphanie Gigan s’étonne que l’autorité préfectorale passe outre la synchronisation avec les procédures judiciaires en cours et initie une telle mise à jour alors que le Conseil d’État doit se prononcer prochainement pour confirmer ou infirmer l’annulation du SDC de 2014 et la suspension de l’arrêté d’autorisation de carrière de Bois Blanc.La porte-parole met ensuite en garde les membres de la commission que "le fait d’engager cette mise à jour, c’est mépriser l’appréciation faite par le juge administratif dans son ordonnance du 29 avril dernier" concernant la suspension de l’autorisation de la carrière de Saint-Leu.Dans le détail, Stéphanie Gigan souligne que le juge administratif a estimé que "la nécessité d’une carrière de roches massives comme Bois Blanc pour finir le chantier n’est pas établie, puisqu’on s’en est passé pour tout le reste du chantier (80% du linéaire), même pour les digues d’accès déjà réalisées", rappelle-t-elle.À l’opposé, les services de l’État, par l'intermédiaire de la DEAL, justifient cette mise à jour aux motifs que "l’exploitation d’une carrière de roches massives s’avère indispensable pour réaliser la NRL dans sa totalité" et qu’il y a "urgence" à finir ce chantier déclaré d’utilité publique qui prend du retard. Ce qui contredit l'appréciation du tribunal administratif qui estimait que l’urgence dont se prévaut l’autorité préfectorale n’est pas suffisamment caractérisée, rapporte le Collectif Contre la Digue qui a obtenu ce lundi matin le soutien de la députée Ericka Bareigts.