Communiqué La CDC Habitat dresse le bilan de l’année 2020 et annonce la suite

La CDC Habitat revient sur son année 2020 et se projette sur l’avenir. Le groupe, qui détient la SIDR, la SEMADER et la SODIAC, a investi 214 millions d’euros durant le dernier exercice et compte le faire encore à hauteur de 880 millions d’euros d’ici 2023. Le parc locatif a permis de loger 101.000 Réunionnais, soit 12% de la population. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 15 Septembre 2021 à 17:53

























Publicité Publicité