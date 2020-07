A la Une . La CCIR lance sa nouvelle offre de formation: 1 000 places disponibles pour les apprentis auprès de 250 entreprises

Au vu des difficultés des entreprises qui se remettent à peine de la crise du covid-19, la Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion a dévoilé hier sa nouvelle campagne de formation. Plus de 1000 places sont actuellement disponibles auprès de 250 entreprises. "L’excellence et l’avenir même de notre économie passe par notre jeunesse", clame le président de la chambre consulaire, Ibrahim Patel, qui appelle aujourd’hui cette jeunesse "à reprendre le flambeau". Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 25 Juillet 2020 à 14:00 | Lu 655 fois

Tous les ans, la CCIR, à travers ses différentes formations, permet à près de 12 000 élèves (dont 2 000 apprentis) à se former à un métier. "Je dis aux jeunes, venez vous former à la Chambre de métiers. C’est le moment où jamais d’intégrer un centre d’apprentissage et d’être dans une voie d’excellence leur permettant d’être cette relève dont a besoin l’économie réunionnaise", explique Ibrahim Patel.

Malgré la crise sanitaire, le patron de la CCIR salue "l’esprit d’entreprendre encore intact", malgré les difficultés connues par les entreprises réunionnaises. "On constate aujourd’hui que ces entreprises, malgré la crise, n’hésitent pas à former un jeune ou à embaucher un apprenti. Embaucher, c’est aujourd’hui être courageux", se félicite Ibrahim Patel.



Présents pour la signature de ces contrats d’apprentissage, apprentis et employeurs ne tarissent pas d’éloges sur la qualité de la formation proposée par la CCIR:







Publicité Publicité