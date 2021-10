A la Une . La CCIR appelle à la levée du Pass sanitaire au plus vite

Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion, Ibrahim Patel, s'exprime suite aux annonces du préfet. Par NP - Publié le Vendredi 1 Octobre 2021 à 15:21

Suite aux déclarations de M. Le Préfet, une nouvelle levée des restrictions sanitaires va être mise en place à partir du lundi 4 octobre 2021.

En particulier, le couvre-feu est totalement levé, les discothèques vont pouvoir rouvrir et les jauges dans les commerces et marchés sont supprimées.



C'est une bonne nouvelle pour les restaurateurs qui pourront ainsi travailler un peu plus tard, et c'est une très bonne nouvelle pour les discothèques qui attendent depuis longtemps leur réouverture.



Néanmoins, avec le maintien du pass sanitaire, de nombreux secteurs qui y sont toujours soumis tels que les cinémas et les bars/restaurants vont donc continuer à subir de lourdes pertes de chiffre d'affaires, de l'ordre de 30 à 50%.



C'est pourquoi nous restons entièrement solidaires de toutes les activités encore soumises au pass sanitaire et demandons à M. Le Préfet de lever rapidement un maximum de restrictions.



