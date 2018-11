La CCI demande de déclarer La Réunion en zone catastrophe économique

Face à la mobilisation des gilets jaunes impactant l’économie de l’île depuis samedi, à laquelle s'ajoute de nombreux commerces cibles de casseurs, la Chambre de commerce et d’industrie demande de déclarer La Réunion en zone catastrophe économique.



"Les pillages et dégradations privent des chefs d'entreprises et leurs salariés de leur outil de travail", s’indigne la CCIR.



En sollicitant l’Etat via la mise en place d’un fonds d'aide d'urgence, la Chambre espère pouvoir "aider les entreprises à relancer leur activité dans les meilleurs délais".



Les entreprises victimes de dégradations sont invitées à se rapprocher des Maisons de l'Entreprise afin de recenser les vols, dégâts causés et/ou difficultés qu'elles subissent.