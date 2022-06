Communiqué La CCI Réunion et GBH renouvellent leur partenariat de plus de 10 ans pour la formation et l’emploi de jeunes réunionnais

La CCI Réunion et GBH ont noué un partenariat en 2010. Depuis, plus de 100 étudiants de l’Ecole de Gestion et de Commerce de la Réunion ont été accueillis en stage dans les filiales de GBH et plus de 35 recrutements ont été effectués depuis le début de ce travail commun. Les deux partenaires renouvellent aujourd’hui leur engagement pour "continuer d’œuvrer à la formation locale et à l’insertion professionnelle des jeunes à La Réunion". Par N.P - Publié le Jeudi 30 Juin 2022 à 13:00

Le communiqué :



L’EGC Réunion forme les jeunes aux métiers du commerce, de la gestion, du marketing et de la distribution. GBH et ses filiales exercent leur activité dans la grande distribution et la distribution automobile. Le partenariat entre ces deux acteurs est issu d’une volonté commune de favoriser les opportunités offertes aux jeunes réunionnais.



Les formations dispensées à l’EGC Réunion comportent de nombreux stages, qui peuvent être effectuées au sein des filiales de GBH, permettant aux étudiants de concrétiser les cours qu’ils ont reçus. « Il est important pour GBH de s’impliquer dans la formation des jeunes réunionnais, futures recrues pour le Groupe. Professionnaliser leur cursus en proposant des stages dans nos structures permet de contribuer à l’excellence de ces formations », explique Pascal Chavignat, DRH de GBH. « Nous avons besoin de l’apport concret des entreprises partenaires dans notre école. Les expériences au sein des entreprises permettent aux jeunes d’appliquer ce qu’ils apprennent en cours », précise Philippe Bocquet, Directeur de l’EGC Réunion.



Aujourd’hui, ce partenariat a permis l’accueil de plus d’une centaine de stagiaires au sein des filiales de GBH dont les deux tiers sont des stages supérieurs à trois mois. « Grace à cette formation, nous pouvons répondre à notre volonté forte de favoriser le recrutement local. Nous mettons tout en œuvre pour permettre aux jeunes réunionnais de trouver un emploi dans notre groupe », poursuit le DRH du Groupe. Effectivement, fruit de cette collaboration efficace, de nombreux diplômés de l’école ont intégré le groupe après leurs études.



Missions proposées pour les stages : gestion, commerce, marketing, distribution. Entreprises d’accueil : Sorelait, Carrefour, Mr Bricolage, Bamatex, BPA, Automobiles Réunion, Cotrans, Bamyrex, Bamytruck, Ecore, Brioche Dorée, Decathlon…



Au-delà des stages, GBH contribue à plusieurs actions et activités pédagogiques tout au long de l’année scolaire : GBH participe aux évaluations assurées par des jurys de professionnels, présente ses métiers lors des rencontres avec les professionnels et offre la dotation d’une récompense annuelle au meilleur élément de chaque promotion.

Les rencontres continuent au-delà du diplôme : Après les études, un véritable accompagnement à l’emploi a été mis en place. La diffusion des offres d’emploi du Groupe et des CV des diplômés en recherche d’emploi, ainsi qu’un accueil des meilleurs éléments de l’EGC Réunion en immersion en entreprise sont organisés chaque année.

Types de poste : commercial(e), responsable commercial(e), direction commercial(e), chef(e) de département ou de secteur…

Une nouvelle charte de partenariat a été signée ce jeudi 30 juin à l’EGC Réunion. Elle reconduit et élargit les actions existantes pour intégrer le développement de GBH à l’international, notamment dans l’Océan Indien.