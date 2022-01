A la Une .. La CASUD vandalisée, plus de 25 véhicules hors d'usage

La CASUD a été vandalisée dans la nuit de vendredi à samedi. L'auteur des faits a été interpellé. Une plainte a été déposée. Par N.P - Publié le Lundi 17 Janvier 2022 à 09:34

Le communiqué :



Dans la nuit du vendredi 14 janvier 2021, des actes de vandalisme ont eu lieu dans l'enceinte de la CASUD au Tampon. L'auteur des faits a été interpellé en flagrant délit grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre, néanmoins des dégâts importants ont été constatés (notamment plus de 25 véhicules rendus hors d'usage). Une plainte a bien entendu été déposée.



La CASUD met tout en oeuvre depuis samedi pour un retour rapide à la normale. Toutefois, il est possible, au vu des dommages causés, que le bon fonctionnement de certains services, notamment ceux qui nécessitent un déplacement des agents auprès de la population, soient perturbés pendant quelques jours.

La CASUD remercie donc ses administrés pour leur compréhension.