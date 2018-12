A la Une . La CASUD se refuse à toute augmentation du prix de l'eau





Hausse du pouvoir d’achat et développement économique, l’intercommnunalité, avant de voter les 40 affaires prévues à l’ordre du jour, est revenue sur la problématique du prix de l’eau. Une augmentation que la collectivité se refuse à pratiquer et à faire supporter aux usagers, déjà affaiblis dans le contexte "socio-explosif actuel" soulevé par le mouvement des Gilets jaunes.



En cause:



Jacquet Hoarau : "Nous avons eu la confirmation du retrait de cette mesure"



L’assemblée communautaire demande ainsi à l’Etat de flécher les financements nationaux et européens sur ces deux priorités mais également de revaloriser les subventions allouées aux "très couteuses" unités de potabilisation.



"Ce combat est juste car nous avons 40 ans de décalage avec la métropole" , est intervenu Jean-Jacques Vlody, conseiller communautaire. Des retards structurels d’équipements aggravés par la pression démographique.



Dans le même temps, les conseillers se sont penchés sur le contrat de progrès des services de l’eau et de l’assainissement 2018/2023. Ce plan d’actions engage plus de 120 millions d’euros pour la modernisation des réseaux d’eau potable et assainissement mais stipulait une augmentation progressive du prix de l’eau.



