La CASUD présente son Projet de Territoire 2023-2030

Lors du conseil communautaire de la CASUD du 24 février 2023, 34 affaires ont été présentées. Parmi celles-ci, les conseillers communautaires de la CASUD ont pu prendre connaissance des orientations strategiques du Projet de Territoire de la CASUD pour lequel Olivier RIVIERE, conseiller communautaire et maire de Saint-Philippe, en a été élu référent. Le President, André THIEN AH KOON, avait auparavant rappelé que, dans un contexte politique complexe et une crise sanitaire persistante, les elus communautaires ont su garder un cap commun pour prioriser les projets d’envergure. Ils ont donc souhaite doter la CASUD d’un cadre strategique partage, le Projet de Territoire, comprenant un socle de valeurs communes et une vision partagee des enjeux majeurs du territoire. Les 4 Maires et leurs équipes ont ete rencontres, ainsi que des acteurs du territoire tels que l’Office de Tourisme Intercommunal du SUD (OTI du Sud), le Syndicat Mixte Etude et Prospective (SMEP), ILEVA, le Syndicat Mixte de Pierrefonds, la DEAL/sous- prefecture.



En parallelle, la CASUD s’est engagee dans la demarche de validation du Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE). Le CRTE definit un cadre partenarial Etat/CASUD avec, pour fil conducteur, la transition ecologique et la cohesion sociale. Ce contrat base, en majeure partie, sur le Projet de Territoire sera l’outil de mise en œuvre operationnel des projets definis par les elus.

Dans le cadre du CRTE, la CASUD a pu beneficier d’une mission d’accompagnement pour sa phase de concertation aupres de l’Agence Nationale de la Cohesion des Territoires (ANCT). Ainsi, deux seminaires de travail ont ete mis en place, d’une part avec les agents administratifs du bloc communal (CASUD et Communes) et d’autre part avec les elus.

A l’issue de l’ensemble de ces travaux, en novembre 2022, une presentation du Projet de Territoire a ete realisee aupres des quatre Communes de maniere individuelle et le 17 février 2023 en Conseil des Maires elargi à tous les Vice-Presidents de l’intercommunalite.

Ainsi le Projet de Territoire donne la vision partagée par tous les Maires sur la vocation du territoire intercommunal et se décline autour de quatre orientations majeures :

- Préserver notre environnement, notre biodiversité et tendre vers l’autonomie énergétique.



- Valoriser notre identité rurale et agricole et tendre vers l’autonomie alimentaire.



- Renforcer notre attractivité économique pour lutter contre le chômage, et notamment celui qui frappe notre jeunesse dans les Hauts de notre territoire.



- Faire de nos déchets une richesse en développant l'économie circulaire et le réemploi. "Un environnement exceptionnel fait de la CASUD et de ses communes membres un territoire d'avenir associant cadre de vie extraordinaire, biodiversité, protection et valorisation de l'environnement, racines et identité rurale avec attractivité économique et démographique. Il permettra d'attirer et de fixer des populations et des activités, notamment économiques et créatrices d'emplois, orientéesvers la valorisation et la préservation des ressources naturelles du territoire" a notamment déclaré M. Akim Chekhab du Cabinet Accès Conseil qui a finalisé le projet.





