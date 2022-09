La CASUD participe à la Semaine Européenne du Recyclage des Piles, qui se déroulera du 5 au 11 septembre 2022

Les piles et autres accumulateurs portables sont très présents dans notre vie quotidienne (télécommandes, alarmes incendie, jouets...) et contiennent des produits dangereux pour l'environnement.

En moyenne, un foyer détient une centaine de piles de divers modèles selon l'étude de Corepile, l’éco-organisme qui assure la collecte et le recyclage des piles et accumulateurs portables. Pour le territoire de la CASUD qui compte environ 60 000 foyers, cela fait plus de 6 millions de piles détenues !

Actuellement, grâce aux différentes actions déjà menées par la CASUD (écoles, chez les particuliers, etc.), 50 % des piles (soit 3 millions) sont déjà recyclées. Mais il faut aller encore plus loin !