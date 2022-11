Revenir à la Rubrique CASUD La CASUD participe à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) 2022

La CASUD est un acteur incontournable et reconnue de l'action environnementale de par sa politique de réduction des déchets à La Réunion. D'ailleurs, elle a obtenu en 2021 et pour une durée de 4 ans le Label National " Economie Circulaire" (Ministère de la Transition Ecologique - ADEME). C'est donc, tout naturellement que la CASUD, participe du 19 au 27 novembre à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) dont le thème porte, cette année, sur le textile. La CASUD soutient activement, et par de nombreuses actions, les acteurs du recyclage, du réemploi et de la valorisation du textile sur son territoire. Et, à l'occasion de la SERD, elle mettra à l'honneur, notamment sur son site casud.re - et toute cette semaine- trois associations qui misent sur la récupération des textiles usagés en leur donnent une seconde vie afin qu'ils ne soient ni jetés, ni enfouis. * Régie Territoriale Sud basée à Saint-Joseph et bénéficiant d'une subvention annuelle de 60 000 € de la part de l'intercommunalité. * EMMAUS Grand Sud, avec laquelle la CASUD est partenaire depuis 2014 et ayant fait, entre autres l'objet, lors du conseil communautaire du 28 octobre dernier d'une subvention de 10 000 €. * AUDACE à la Plaine Des Cafres pour laquelle, par exemple, des locaux mis à dispositions ont fait l'objet de travaux de réhabilitation de la part de la CASUD à hauteur de 137 000 €





