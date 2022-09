La CASUD, partenaire des actions du World Cleanup Day sur son territoire

- le vendredi 16 septembre 2022 avec le lycée Pierre Poivre de Saint-Joseph de 8 h 30 à 11 h 00 (sensibilisation sur le tri et ramassage des déchets sur le site de la Caverne des Hirondelles et de l'embouchure de la Rivière des Remparts).



- le lundi 19 septembre 2022 avec le lycée Pierre Lagourgue du Tampon de 10h00 à 13h15 (sensibilisation sur le tri, ramassage des déchets aux abords du lycée, tenue de stand).



Mais aussi, avec sa SPL OTI Sud, (Office du Tourisme du Sud), porteur de projet, et le service technique la Mairie de l'Entre-Deux pour une action de nettoyage le 16 septembre 2022 sur le CD 26 de 08h00 à 12h00.



Et enfin, le samedi 17 septembre 2022, la CASUD mettra à disposition du lycée Roland-Garros du Tampon des pinces, des sacs-poubelles, des gants et des crayons (goodies) pour leur action de site propre en matinée aux abords de l'établissement.



Pour rappel, en 2021, 1960 kilos de déchets ont été ramassés et 800 élèves ont été impliqués.