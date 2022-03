La CASUD partenaire de la création de l'emploi et de l'insertion

La CASUD, par le biais de son service P.L.I.E (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi), était présente ce jeudi 17 mars au Forum Happy qui s'est tenu à Saint-Joseph. Cet événement a permis aux nombreux partenaires présents (publics et privés) de l'emploi, de la création d'entreprise et de la formation professionnelle de présenter au public et notamment aux demandeurs d'emploi leurs différentes prestations.



Le P.L.I.E de la CASUD a présenté ses dispositifs d'accès à l'emploi et à la formation aux personnes intéressées afin de les aider à concrétiser leur projet professionnel.