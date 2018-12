La CASUD n’abandonne pas le projet d’exploitation géothermique. Après une motion votée en novembre 2017 , le conseil a voté, ce vendredi, le lancement d’une étude visant à mobiliser son potentiel."Une solution afin de résoudre les problèmes d’énergie sur notre territoire", a insisté le président, André Thien Ah Koon, alors que plus de 50 % de l’énergie consommée est produite à partir du charbon."Sur ce dossier, il va falloir batailler ferme", a lancé Jean-Jacques Vlody qui a regretté que les recherches aient pris du retard à cause "d’environnementalistes fondamentaux" au moment où la Région portait le projet. Abandonné à une voix près, le projet avait reçu l’avis défavorable du Parc national."Des progrès ont été réalisés depuis en la matière" ,mais il apparaît plus que nécessaire, selon Patrick Lebreton, vice-président en charge de l'habitat et de l'aménagement, "d’associer pleinement" au projet les communes concernées, le Parc et le Conseil départemental en charge des forêts domaniales."Si nous trouvons une solution, cela va être une source d’énergie exceptionnelle, une chance pour notre territoire", assure André Thien Ah Koon.