La CASUD adopte à l'unanimité une motion en faveur des urgences du CHU de St-Pierre

43 affaires ont été présentées par le président du Conseil Communautaire de la CASUD; et une motion demandant des moyens supplémentaires pour le service des urgences du CHU de Saint-Pierre a été adoptée à l’unanimité.



Parmi les 43 affaires présentées :





Les projets phares du programme pluriannuel d'investissement (PPI)



Sur la Commune de Saint-Joseph



- Lancement de la concertation publique sur le projet d'endiguement de la Rivière des Remparts afin d’apporter une solution aux risques causés par les crues (20 millions d’euros de travaux. Début prévisionnel : 2020).

- La sécurisation de la Source Cazala par une« coiffe de la résurgence» et des conduites d'adduction. Coût 13,6 Millions €. Démarrage en 2020.

- L'extension des réseaux eaux usées : 3,2 Millions euros.



Sur la Commune de l'Entre-Deux



L'unité de potabilisation pour le réservoir des Songes (2 088 956 €)



Sur la Commune de Saint-Philippe



Les travaux de construction de la Halte Routière. Début prévu fin 2019-début 2020. Coût : 600 000 €



Sur la Commune du Tampon



- Le projet de « Voie Urbaine - TCSP » a recueilli 61,32 % d'avis favorables (20,76% opposés, 11,32 % sans prise de position, 6,60 % pour une modification du tracé). Ce qui conforte la CASUD dans sa poursuite afin de résoudre les difficultés de circulation et développer les transports en commun.

- La réhabilitation de la ZAE de Trois-Mares. Coût :5 484 236 €-





Subventions pour chantiers d’insertions (300 000 €)



Projet Vélo CASUD



Suite à appel à candidatures, Le projet « Vélo et territoires » de la CASUD est le seul retenu à la Réunion par l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME).

Ce projet vise à mettre en œuvre des aménagements en faveur des vélos sur le territoire des communes de la CASUD (piste cyclables...)



Modernisation et regroupement des locaux administratifs de la CASUD



- Modernisation des antennes de la Casud à l’Entre-deux et St-Philippe;

- Acquisition de foncier Sur la commune de St Joseph pour la Régie de travaux Eaux Potables et Eaux Usées et afin d'optimiser le pôle de proximité.

- Sur la commune du Tampon, le site actuel du siège doit être libéré afin de permettre la concrétisation d'un projet communal.



Regroupement des différents sites de la CASUD au Tampon (siège, Trois Mares et Châtoire) sur un même lieu à savoir sur le projet de centre administratif initié par la commune du Tampon ce qui permettrait à la CASUD de réaliser un gain de 2 250 000 € à terme (absence de loyers à verser entre autres)