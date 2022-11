Revenir à la Rubrique CASUD La CASUD 1ere intercommunalité de l'île a faire visiter l'ensemble de ses chantiers à tous les élus communautaires et municipaux du territoire

Afin de permettre aux 48 conseillers communautaires de la CASUD ainsi qu'aux élus municipaux du Tampon, de Saint-Philippe, de Saint-Joseph et de l'Entre-Deux de se rendre compte



-concrètement- de l'activité de l'intercommunalité sur le territoire, le Président André Thien Ah Koon a programmé des visites des chantiers et des sites les plus importants sur chaque ville.



Ainsi, tous les élus, communautaires et municipaux, des majorités et des oppositions, ont pu appréhender la concrétisation, sur le terrain, des affaires inscrites à l'ordre du jour par le Président André



Thien Ah Koon et votées lors des conseils communautaires dans l'intérêt supérieur des populations et des territoires.





Ces visites se sont conclues ce vendredi 4 novembre 2022 à l'Entre- Deux. Les élus ont pu découvrir :



* l'Unité de potabilisation Paille-En-Queue (inaugurée le jour même) dont le coût total est de 2,5 millions d'euros avec un cofinancement de l'Etat et de l'Office de l'Eau de la Réunion. Cette unité de



potabilisation permettra de desservir une eau potable et de haute qualité à la population de l'Entre-Deux 24h/24 et 7 jours/7. Cette unité de potabilisation, la 1ere livrée par la CASUD, sera complétée



par des travaux d'interconnexions et de refoulements qui permettra à terme d'avoir une eau potable sur l'ensemble du territoire de l'Entre-Deux.





* le Bureau d’Information Touristique de l'Entre-Deux, gérée par la SPL OTI du Sud (l'office intercommunal de la CASUD) dont le président Jeannot Lebon a souligné la bonne fréquentation avec plus



de 42 000 visiteurs accueillis.





* Le chantier d’insertion du "Programme Petite Ville Kréol de Demain" de la rénovation de la Case Moulan (montant de l'opération de 250 000€ avec un cofinancement Etat, CASUD, Uniformation,



Entre-Deux) qui sera livrée en juin 2023 et qui sera un haut lieu d'intérêt culturel et patrimonial de La Réunion.







Au total pour la commune de l'Entre-Deux, les investissements de la CASUD sont à hauteur de 15 millions €.





Et pour rappel :



*La première visite qui a eu lieu le 07 septembre au Tampon a concerné la plate-forme de broyage de la Plaine des Cafres, l'unité de potabilisation Leveneur qui sera opérationnelle avant la fin de



l'année, la ZAE Les Palmiers/Trois Mares qui regroupera dans u site approprié des entreprises créatrices d'emplois et d'activités économiques, et le chantier de la future Gare routière de la Chatoîre



dont la livraison est prévue en 2023.



Au total pour la commune du Tampon, les investissements de la CASUD sont à hauteur de 50 millions €.





* La seconde à Saint-Philippe le 20 octobre a concerné : la future gare routière, la cale de mise à l’eau pour les pêcheurs, la future ZAE Basse-Vallée, le forage Takamaka,



Au total pour la commune de Saint-Philippe, plus petite commune de La Réunion en terme d'habitants, les investissements de la CASUD sont à hauteur de 15 millions €.





* La troisième à Saint-Joseph le 25 octobre a concerné : la régie AEP-EU, le pôle de proximité, le chantier des travaux d'endiguement de la Rivière des Remparts pour la sécurité de la population, la



station d'épuration, la ZAE Les Grègues, la déchetterie gérée par la SPL SUDEC et la plate-forme de broyage





Au total pour la commune de Saint-Joseph, les investissements de la CASUD sont à hauteur de 35 millions €.





Dans la même rubrique : < > ​Remise des lots : inscriptions en ligne aux transports scolaires Pas de collectes de déchets le mardi 1er novembre