A la Une . La CAF précise les démarches pour le chômage partiel

Une situation de chômage partiel qui dure depuis plus de 3 mois doit à présent être déclarée. La Caisse d’allocations familiales donne des explications sur la démarche à suivre. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 8 Août 2020 à 14:22 | Lu 433 fois

Le communiqué de la CAF :



Face au chômage partiel engendré par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la Caf adapte son offre de service.

Si cette période de chômage dure plus de trois mois, il faut désormais le déclarer à nos services, afin que le calcul des droits puisse être adapté.



EXEMPLES

> Si le salarié a été au chômage partiel en mars, en avril et en mai : il déclare l’ensemble de ces périodes.

> S’il a été au chômage partiel en mars, en avril mais pas en mai : Il n’a pas besoin de déclarer ces périodes.

Donc si la durée de 3 mois n’est pas atteinte, il n’y a pas lieu de déclarer.



Comment déclarer ?



La démarche est simple et rapide. Il suffit de se connecter :

- à son espace personnel « espace mon-compte » sur le site de la Caf, puis de se rendre à la rubrique « Consulter ou modifier votre situation professionnelle ».

ou

- sur l’application mobile Caf – Mon Compte > rubrique Profil.



Le demandeur doit indiquer pour chaque mois, le nombre d’heure de chômage partiel.



Suite à la démarche…



La Caf prendra en compte la situation du salarié afin éventuellement d’ajuster ses droits en fonction de l’évolution de ses ressources.



Si le demandeur n’est pas allocataire ou si ses revenus ont diminué …



Grâce au simulateur en ligne, il est possible de faire une simulation de droit à l’aide au logement, à la Prime d’activité et au revenu de solidarité active (Rsa), afin de savoir si le demandeur peut prétendre à ces aides.



En cas de besoin, nos partenaires relais peuvent aider les usagers à effectuer cette démarche.

Consultez la liste de nos partenaires relais en cliquant => ICI





Publicité Publicité